L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera fornisce l'aggiornamento sui dati legati all'emergenza coronavirus nella Regione: i decessi nelle ultime 24 ore sono 345 (ieri 351), portando il totale a 8.656. +1.598 contagiati (ieri 1.455) per un totale di 49.118; 1.326 in terapia intensiva, -55 rispetto a ieri; +200 ricoverati non in terapia intensiva, il conto sale a 12.002. Gallera commenta: "Dati buoni, anche se ancora non abbiamo tutto alle spalle".