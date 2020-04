I numeri aggiornati sugli effetti del coronavirus in Lombardia: incremento di 920 contagiati, il totale dei positivi sale a 72.889. Si registrano 56 decessi in più rispetto a ieri, complessivamente sono 13.325 dall’inizio dalla pandemia. Diminuiscono di 18 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, 890 dimessi nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 10.857 tamponi