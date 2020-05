È arrivato l'aggiornamento da parte della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di oggi il totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza è di 209'328: questo il dato totale, +1.900 rispetto a ieri. I casi attuali sono 100.704, ancora in calo rispetto a ieri. Il numero di morti per il Covid-19 sale a 28.710, 474 più di ieri, mentre i guariti sono 79.914 (+1.665). 1.539 sono i ricoverati in terapia intensiva, 39 in meno di ieri.