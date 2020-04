Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, fornisce il dato aggiornato sull'emergenza coronavirus: "88.274 è il totale di casi attualmente positivi, +2.886 rispetto a ieri (ieri +2.339). Di questi 3.944 in terapia intensiva. Oggi per la prima volta abbiamo un dato importante: il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 unità, il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza. 29.010 ricoverati con sintomi, mentre 55.270 (63%) è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo registriamo 681 nuovi deceduti (ieri 766), ma è un valore in costante diminuzione (totale sale a 15362). Il 26 di marzo avevamo raggiunto il massimo con 969 decessi. 1.238 guariti rispetto a ieri (ieri +1.480), per un totale di 20.996. I tamponi fatti oggi sono stati 37.375, un numero più o meno stabile rispetto a ieri (38617)".​