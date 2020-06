La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: sono meno di 4mila i ricoverati in tutta Italia (220 in terapia intensiva, 3.747 con sintomi meno gravi. Nessuna vittima in Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Dei 346 nuovi casi, 210 sono in Lombardia. Nessun nuovo contagio in Valle d'Aosta, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna.



• Attualmente positivi: 27.485 (1.512)

• Deceduti: 34.301 (+76, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 174.865 (+1789, +1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 220 (-7,-3%)

• Tamponi: 4.564.191 (+49.750)



Totale casi: 236.651 (+346, +0,1%)