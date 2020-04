La Protezione Civile ha emesso il consueto bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: rispetto alla giornata di ieri, si registra un aumento di 4.204 casi di positività (+3%), per un totale di 143.626 positivi. Cresce anche il numero dei morti - 610 in più in relazione alle ultime 24 ore - e dei dimessi/guariti (+1.979), che sono ora 28.470. Queste cifre vanno tenute in considerazione alla luce del fatto che, rispetto ai 51.68 tamponi effettuati nella giornata di ieri, oggi il numero è sceso a 46.244. In discesa ancora il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3.605, 88 in meno rispetto a ieri.