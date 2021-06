Il Ministero della Salute rende noto il bollettino coronavirus in Italia: sono 1.273 i nuovi casi a fronte di 84.567 tamponi eseguiti. Sono 65 i decessi nelle ultime 24 ore, continuano a calare i ricoveri ordinari (-68) e quelli in terapia intensiva (-15). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 38.178.684, di cui prime dosi 25.150.334 e seconde dosi 13.028.350. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 4.205.025.





Attualmente positivi: 188.453

Deceduti: 126.588 (+65)

Dimessi/Guariti: 3.918.657 (+5.024)

Ricoverati: 5.669 (-68)

di cui in Terapia Intensiva: 759 (-15)

Tamponi: 67.412.074 (+84.567)



Totale casi: 4.233.698 (+1.273, +0,03%)