Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: 1.326 nuovi casi, ma è record di tamponi con 102.959. 6 i decessi (due in meno di ieri), due nuovi ricoverati in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 27.817 (+1.063)

• Deceduti: 35.497 (+6, +0,02%)

• Dimessi/Guariti: 208.201 (+257, +0,12%)

• Ricoverati: 1.546 (+59)

• di cui in Terapia Intensiva: 109 (+2)

• Tamponi: 8.828.868 (+102.959)



Totale casi: 271.515 (+1.326, +0,49%)