Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: son 1.394 i nuovi casi a fronte di 174.852 tamponi eseguiti, il tasso di positività è allo 0,79%. Sono 13 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-37), stabili quelli in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 41.469

Deceduti: 127.731 (+13)

Dimessi/Guariti: 4.097.905 (+1.749)

Ricoverati: 1.377 (-37)

di cui in Terapia Intensiva: 180 (0)

Tamponi: 72.960.587 (+174.852)



Totale casi: 4.267.105 (+1.394, +0,03%)