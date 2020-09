I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 20 settembre. Come si legge sul bollettino pubblicato oggi da Corriere.it, in Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 298.156 persone (+1.587 rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.638) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.707 sono decedute (+15; ieri +24) e sono state dimesse 218.351 (+635, +0,3%; ieri +909). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 44.098 (+937, +2,2%; ieri +704); il conto sale a 298.156 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. Nel bollettino odierno mancano i dati dell’Abruzzo non ha la possibilità di elaborare i nuovi casi e li aggiornerà il 21 settembre.



I tamponi sono stati 83.428(19.795 in meno rispetto a ieri che erano stati 103.223).



I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.365 (-15, -0,6%; ieri -7), di cui 222 in terapia intensiva (+7, +3,3%; ieri +7).