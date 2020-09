In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 302.537 persone (+1.640 rispetto a ieri, +0,5%; ieri +1.392) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.758 sono decedute (+20, +0,1%; ieri +14) e sono state dimesse 220.665 (+995, +0,4%; ieri +967). Attualmente, come si legge su Corriere.it, i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 46.114 (+625, +1,4%; ieri +410); il conto sale a 302.537 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.



I tamponi sono stati 103.696 (16.393 in più rispetto a ieri che erano stati 87.303).





I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.658 (+54, +2,1%; ieri +129), di cui 244 in terapia intensiva (+5, +2,1%; ieri +7).