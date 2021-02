Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 10.630 i nuovi casi a fronte di 274.263 tamponi eseguiti, con l'indice di positività in calo al 3,9% (ieri 5,5%). 422 i morti nelle ultime 24 ore, cala il conto dei ricoveri ordinari (-15), stabili le terapie intensive. I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia sono 2.659.849, di cui prime dosi 1.465.054 e seconde dosi 1.194.795.



Attualmente positivi: 413.967

Deceduti: 92.002 (+422)

Dimessi/Guariti: 2.149.350 (+15.827)

Ricoverati: 21.655 (-15)

di cui in Terapia Intensiva: 2.143 (0)

Tamponi: 34.781.259 (+274.263)



Totale casi: 2.655.319 (+10.630, +0,4%)