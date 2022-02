Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 101.864 i nuovi casi a fronte di 999.095 tamponi eseguiti. Sono 415 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-338) e quelli in terapia intensiva (-47).



Attualmente positivi: 1.927.800

Deceduti: 149.512 (+415)

Dimessi/Guariti: 9.688.455 (+164.915)

Ricoverati: 19.713 (-385)

di cui in TI: 1.376 (-47)

Tamponi: 177.569.247 (+999.095)



Totale casi: 11.765.767 (+101.864, +0,87%)