Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 12.932 i nuovi casi a fronte di 512.592 tamponi eseguiti, il tasso di positività sale al 2,5%. Calano i morti, 47 nelle ultime 24 ore contro i 90 di ieri, aumentano i ricoveri con sintomi (+138) e quelli in terapia intensiva (+14).



Attualmente positivi: 186.443

Deceduti: 133.674 (+47)

Dimessi/Guariti: 4.687.701 (+5.383)

Ricoverati: 5.602 (+152)

di cui in Terapia Intensiva: 638 (+14)

Tamponi: 118.335.763 (+512.592)



Totale casi: 5.007.818 (+12.932, +0,26%)