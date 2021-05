Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 12.965 i nuovi casi (ieri 13.446) a fronte di 378.202 tamponi eseguiti, con il tasso di positività che scende al 3,4%. Sono 226 i decessi (ieri 263), cala i 5.728 unità il numero degli attualmente positivi. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-61). Superata quota 20 milioni di vaccini somministrati: 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate ad oggi in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo (pari al 10%).