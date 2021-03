Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 13.902 i nuovi casi su 184.648 tamponi eseguiti. 318 i decessi nelle ultime 24 ore, aumenta il numero dei ricoveri ordinari (+782) e quelli in terapia intensiva (+95). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 5.417.678, di cui prime dosi 3.765.647 e di cui seconde dosi 1.652.031. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 1.124.582.



Attualmente positivi: 472.533

Deceduti: 100.103 (+318)

Dimessi/Guariti: 2.508.732 (+13.893)

Ricoverati: 24.531 (+782)

di cui in Terapia Intensiva: 2.700 (+95)

Tamponi: 42.527.529 (+184.684)



Totale casi: 3.081.368 (+13.902, +0,45%)