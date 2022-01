Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 138.860 nuovi casi a fronte di 933.384 tamponi eseguiti, tasso di positività al 14,9%. Sono 227 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+185) e quelli in terapia intensiva (+9).



Attualmente positivi: 2.734.906

Deceduti: 143.523 (+227)

Dimessi/Guariti: 7.045.249 (+131.303)

Ricoverati: 21.312 (+194)

di cui in TI: 1.685 (+9)

Tamponi: 163.206.585 (+933.384)



Totale casi: 9.923.678 (+138.860, +1,42%)