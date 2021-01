La Protezione Civile ha reso noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 14.372 i nuovi casi su 275.179 tamponi eseguiti (ieri 15.204 su 293.770). 492 i morti nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-447) e quelli in terapia intensiva (-64).



• Attualmente positivi: 474.617

• Deceduti: 87.381 (+492)

• Dimessi/Guariti: 1.953.509 (+17.220)

• Ricoverati: 23.066 (-447)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.288 (-64)

• Tamponi: 31.886.202 (+275.179)



Totale casi: 2.515.507 (+14.372, +0,57%)