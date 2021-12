Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: continuano a salire i nuovi casi, 144.243 (ieri 126.888) su 1.224.025 con tasso di positività 11,7%. Sono 155 i decessi (ieri 156), aumentano i ricoveri con sintomi (+284) e quelli in terapia intensiva (+34).



Attualmente positivi: 900.984

Deceduti: 137.402 (+155)

Dimessi/Guariti: 5.087.297 (+22.579)

Ricoverati: 12.410 (+318)

di cui in TI: 1.260 (+34)

Tamponi: 140.137.606 (+1.224.025)



Totale casi: 6.125.683 (+144.243, +2,41%)