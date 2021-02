Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 16.424 i nuovi casi su 340.247 tamponi eseguiti (ieri 13.314 nuovi positivi su 303.850 tamponi). Calano i decessi, 318 nelle ultime 24 ore contro i 356 di ieri, calano i ricoveri ordinari (-67) ma salgono quelli in terapia intensiva (+11). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 3.754.463, di cui prime dosi 2.408.624 e seconde dosi 1.345.839.



Attualmente positivi: 389.433

Deceduti: 96.666 (+318)

Dimessi/Guariti: 2.362.465 (+14.599)

Ricoverati: 20.374 (-67)

di cui in Terapia Intensiva: 2.157 (+11)

Tamponi: 38.873.708 (+340.247)



Totale casi: 2.848.564 (+16.424, +0,58%)