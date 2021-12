Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 16.632 i nuovi casi a fronte di 636.592 tamponi eseguiti, tasso di positività 2,6%. Sono 75 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri con sintomi (+43) e quelli in terapia intensiva (+24).



Attualmente positivi: 223.718

Deceduti: 134.152 (+75)

Dimessi/Guariti: 4.736.202 (+8.988)

Ricoverati: 6.160 (+67)

di cui in Terapia Intensiva: 732 (+24)

Tamponi: 121.810.009 (+636.592)



Totale casi: 5.094.072 (+16.632, +0,33%)