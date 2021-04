Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 16.974 i nuovi casi (ieri 16.168) a fronte di 319.633 tamponi eseguiti (ieri 334.766). I decessi nelle ultime 24 ore sono 380 (ieri 469), calano i ricoveri ordinari (-855) e quelli in terapia intensiva (-73). Il tasso di positività è al 5,3%.



• Attualmente positivi: 510.023

• Deceduti: 115.937 (+380)

• Dimessi/Guariti: 3.200.196 (+21.220)

• Ricoverati: 29.004 (-855)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.417 (-73)

• Tamponi: 54.204.890 (+319.633)



Totale casi: 3.826.156 (+16.974, +0,45%)