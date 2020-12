In Italia, dall’inizio della pandemia, 1.921.778 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi di oggi sono 17.992, +0,8% rispetto al giorno prima (ieri erano +18.236), mentre i morti odierni sono 674, +1% (ieri erano +683), per un totale di 67.894 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.226.086 complessivamente: 22.272 quelle uscite guarite oggi, +1,8% (ieri erano +27.913). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 627.798, pari a -7.545 rispetto a ieri, -1,2% (ieri erano -10.363).



Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi. L’indice Rt sale da 0,82 a 0,86.