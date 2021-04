Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 18.938 i nuovi casi (ieri 17.221) a fronte di 362.973 tamponi eseguiti (ieri 362.162), il tasso di positività sale al 5,2% (ieri 4,7%). Sono 718 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 487), calano i ricoveri ordinari (-765) e quelli in terapia intensiva (-60).



• Attualmente positivi: 536.361

• Deceduti: 113.579 (+718)

• Dimessi/Guariti: 3.086.586 (+26.175)

• Ricoverati: 31.749 (-765)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.603 (-60)

• Tamponi: 52.480.874 (+362.973)



Totale casi: 3.736.526 (+18.938, +0,51%)