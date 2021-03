Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 20.396 i nuovi casi a fronte di 369.375 tamponi eseguiti. Salgono i decessi, 502 nelle ultime 24 ore, come anche i ricoveri ordinari (+859) e quelli in terapia intensiva (+99). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 6.883.378, di cui prime dosi 4.812.553 e seconde dosi 2.070.825. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 1.714.122.



Attualmente positivi: 536.115

Deceduti: 103.001 (+502)

Dimessi/Guariti: 2.619.654 (+14.116)

Ricoverati: 29.354 (+859)

di cui in Terapia Intensiva: 3.256 (+99)

Tamponi: 45.171.694 (+369.375)



Totale casi: 3.258.770 (+20.396, +0,63%)