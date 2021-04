Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 21.932 i nuovi casi (ieri 23.649) a fronte di 331.154 tamponi eseguiti (ieri 356.085). Sono 481 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 501), calano i ricoveri ordinari (-222) ma aumentano quelli in terapia intensiva (+23).



• Attualmente positivi: 565.295

• Deceduti: 110.328 (+481)

• Dimessi/Guariti: 2.953.377 (+19.620)

• Ricoverati: 32.408 (-222)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.704 (+23)

• Tamponi: 50.589.896 (+331.154)



Totale casi: 3.629.000 (+21.932, +0,61%)