La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: 219 nuovi casi (ieri 249) e 3 morti, il dato più basso dallo scorso febbraio. Nessun decesso in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio.



• Attualmente positivi: 12.440

• Deceduti: 35.045 (+3, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 196.949 (+143, +0,07%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 49 (-1, -2%)

• Tamponi: 6.238.049 (+35.525)



Totale casi: 244.434 (+219, +0,09%)