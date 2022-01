Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 220.532 i nuovi casi a fronte di 1.375.514 tamponi eseguiti, con tasso di positività al 16%. Sono 227 i decessi nelle ultime 24 ore (dopo i riconteggi), aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+727) e quelli in terapia intensiva (+71).



Attualmente positivi: 2.134.139

Deceduti: 139.559 (+294)

Dimessi/Guariti: 5.500.938 (+90.456)

Ricoverati: 18.744 (+798)

di cui in TI: 1.677 (+71)

Tamponi: 150.147.466 (+1.375.514)



Totale casi: 7.774.863 (+220.532, +2,92%)