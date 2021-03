Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 23.059 i nuovi casi a fronte di 369.084 tamponi eseguiti. Calano i morti, 431 nelle ultime 24 ore, ma salgono i ricoveri ordinari (+480) e quelli in terapia intensiva (+61). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 7.101.882, di cui prime dosi 4.921.797 e seconde dosi 2.180.085. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 1.773.618.



Attualmente positivi: 539.008

Deceduti: 103.432 (+431)

Dimessi/Guariti: 2.639.370 (+19.716)

Ricoverati: 29.834 (+480)

di cui in Terapia Intensiva: 3.317 (+61)

Tamponi: 45.540.778 (+369.084)



Totale casi: 3.281.810 (+23.059, +0,71%)