La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: 24.991 nuovi contagi a fronte di 198.952 tamponi (ieri 21.994 nuovi casi su 174.398 tamponi). Calano i morti, 205 nelle ultime 24 ore (ieri 221), aumenta di 125 unità il conto dei ricoverati in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 276.457

Deceduti: 37.905 (+205)

Dimessi/Guariti: 275.404 (+3.416)

Ricoverati: 16.517 (+1.151)

di cui in Terapia Intensiva: 1.536 (+125)

Tamponi: 15.152.038 (+198.952)



Totale casi: 589.766 (+24.991, +4,42%)