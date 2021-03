Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 25.735 i nuovi casi a fronte di 364.822 tamponi eseguiti. 386 i decessi nelle ultime 24 ore, salgono i ricoveri ordinari (+195) e quelli in terapia intensiva (+31). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 7.428.407, di cui prime dosi 5.091.479 e seconde dosi 2.336.928. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 2.149.093.



Attualmente positivi: 556.539

Deceduti: 104.241 (+386)

Dimessi/Guariti: 2.671.638 (+16.292)

Ricoverati: 30.222 (+195)

di cui in Terapia Intensiva: 3.364 (+31)

Tamponi: 46.259.337 (+364.822)



Totale casi: 3.332.418 (+25.735, +0,78%)