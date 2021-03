La Protezione Civile ha reso noto il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Sono 26.062 i nuovi casi di contagio di coronavirus in Italia (ieri sono stati +26.824). Sale così ad almeno 3.201.838 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono 317 i morti (ieri sono stati 380), i guariti sono invece 14.970 (ieri 14.443). I soggetti attualmente positivi sono 520.061 (+ 10.744 rispetto a ieri).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 372.944 (3.308 in più di ieri). Il tasso di positività è pari al 6,9%: ieri era 7,2%.