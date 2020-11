La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: 28.352 nuovi casi a fronte di 222.803 tamponi, 827 morti nelle ultime 24 ore, cala di 64 unità il conto dei ricoveri in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 787.893

Deceduti: 53.677 (+827)

Dimessi/Guariti: 696.647 (+35.467)

Ricoverati: 37.466 (-418)

di cui in Terapia Intensiva: 3.782 (-64)

Tamponi: 21.411.701 (+222.803)



Totale casi: 1.538.217 (+28.352, +1,88%)