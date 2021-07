Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 3.117 i nuovi casi a fronte di 88.247 tamponi eseguiti, i tasso di positività sale al 3,5%. Sono 22 i decessi nelle ultime 24 ore, sale il conto dei ricoveri totali (+124) e di quelli in terapia intensiva (+4). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 65.315.438, di cui prime dosi 35.196.391 e seconde dosi: 30.119.047.





Attualmente positivi: 68.236

Deceduti: 127.971 (+22)

Dimessi/Guariti: 4.124.323 (+1.114)

Ricoverati: 1.694 (+124)

di cui in Terapia Intensiva: 182 (+4)

Tamponi: 76.316.696 (+88.247)



Totale casi: 4.320.530 (+3.117, +0,07%)