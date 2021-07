Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 5.057 i nuovi casi a fronte di 219.778 tamponi eseguiti, tasso di positività 2,3%. Sono 15 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri totali (+38), stabili quelli in terapia intensiva.





Attualmente positivi: 54.866

Deceduti: 127.920 (+15)

Dimessi/Guariti: 4.119.607 (+1.483)

Ricoverati: 1.392 (+38)

di cui in Terapia Intensiva: 158 (+0)

Tamponi: 75.555.232 (+219.778)



Totale casi: 4.302.393 (+5.057, +0,12%)