Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 3.455 nuovi casi su 118.924 tamponi effettuati. I decessi sono stati 140. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.754, 25 in meno rispetto a ieri. Coprifuoco spostato alle ore 23 dall'approvazione del nuovo decreto. Poi, dal 7 giugno, a partire dalle 24 e stop definitivo dal 21 giugno.