La Protezione Civile rende noto il bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus: 30 decessi e 259 nuovi casi, di cui 156 in Lombardia. Le Regioni con zero casi sono Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia. Nessun contagio anche nella Provincia autonoma di Bolzano.





• Attualmente positivi: 17.638

• Deceduti: 34.708 (+30, +0,1%)

• Dimessi/Guariti: 187.615 (+890, +0,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 105 (+2, +1,9%)

• Tamponi: 5.215.922 (+52.768)



Totale casi: 239.961 (+259, +0,11%)