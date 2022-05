Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 43.947 nuovi casi di coronavirus su un totale di 302.406 tamponi processati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 16.726.990. I decessi sono stati 125, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 164.304. Il tasso di positività è al 14,5% (14,7% ieri). Sono in calo i ricoveri (-220 rispetto a ieri per un totale di 9.164) e le terapie intensive (-6 da ieri per un totale di 363)