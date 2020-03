Alle 18 ecco il consueto bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’evolversi dell’epidemia di coronavirus in Italia. Continuano a crescere i numeri relativi alle vittime, ai contagiati e ai guariti. Secondo quanto riportato da Angelo Borrelli, si parla di 233 vittime totali, con 36 nuovi decessi. Il numero di pazienti positivi sale a 5061, con 1247 nuovi casi positivi e 589 guarigioni. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 2651, di cui 567 in terapia intensiva, mentre sono 1843 le persone in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 42062 tamponi in rapporto a 5883 casi totali.