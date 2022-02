La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 538.131 tamponi e individuati 57.890 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 1.438.208, 41.905 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 320 persone affette da Coronavirus per un totale di 152.282 decessi dall'inizio dell'epidemia.



Attualmente positivi: 1.438.208

Deceduti: 152.282 (+320)

Dimessi/Guariti: 10.732.908 (+99.640)

Ricoverati: 15.599 (-601) di cui in TI: 1.037 (-36)

Tamponi: 182.771.404 (+538.131)

Totale casi: 12.323.398 (+57.890, +0,47%)