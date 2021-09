Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 6.503 i nuovi casi a fronte di 303.717 tamponi eseguiti. Sono 69 i decessi nelle ultime 24, calano i ricoveri con sintomi (-21) e quelli in terapia intensiva (-4). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 77.840.987.



Attualmente positivi: 136.578

Deceduti: 129.290 (+69)

Dimessi/Guariti: 4.280.619 (+7.774)

Ricoverati: 4.771 (-25)

di cui in Terapia Intensiva: 540 (-4)

Tamponi: 84.339.436 (+303.717)



Totale casi: 4.546.487 (+6.503, +0,14%)