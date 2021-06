Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 679 i nuovi casi a fronte di 190.635 tamponi eseguiti, tasso di positività allo 0,36%. I decessi sono 42, di cui 22 vittime sono pregresse della Campania, relative al periodo novembre 2020-maggio 2021. Calano i ricoveri ordinari (-66) e quelli in terapia intensiva (-19).



Attualmente positivi: 52.824

Deceduti: 127.542 (+42)

Dimessi/Guariti: 4.078.767 (+2.493)

Ricoverati: 1.946 (-66)

di cui in Terapia Intensiva: 270 (-19)

Tamponi: 71.398.190 (+190.635)



Totale casi: 4.259.133 (+679, +0,02%)