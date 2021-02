Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 7.351 i nuovi casi a fronte di 179.278 tamponi eseguiti. 258 i decessi nelle ultime 24 ore, aumenta il conto dei ricoveri ordinari (+70) e di quelli in terapia intensiva (+4). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi sono 2.978.284, di cui prime dosi 1.707.749 e seconde dosi 1.281.999.



Attualmente positivi: 398.098

Deceduti: 93.835 (+258)

Dimessi/Guariti: 2.237.290 (+11.771)

Ricoverati: 20.604 (+70)

di cui in Terapia Intensiva: 2.089 (+4)

Tamponi: 36.347.859 (+179.278)



Totale casi: 2.729.223 (+7.351, +0,27%)