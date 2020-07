La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia.





Sono 247.158 i contagi totali in Italia, di cui 386 nelle ultime 24 ore. Di queste 35.132 sono decedute, +3 nelle ultime 24 ore. Sono invece 199.796 i guariti, +765 rispetto a ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.230, 386 in meno rispetto a ieri.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 748, +17 rispetto a ieri, di cui 47 (+9 rispetto a ieri) in terapia intensiva.



386 casi totali



280 nord (88 Lombardia, 112 Veneto)

37 centro

69 sud (16 Campania)



61.9k tamponi