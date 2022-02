Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 75.861 i nuovi casi a fronte di 683.715 tamponi eseguiti, tasso di positività costante all'11,1%. Sono 325 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-578) e quelli in terapia intensiva (-28).



Attualmente positivi: 1.813.274

Deceduti: 150.221 (+325)

Dimessi/Guariti: 9.960.136 (+137.221)

Ricoverati: 18.676 (-606)

di cui in TI: 1.322 (-28)

Tamponi: 178.984.246 (+683.715)



Totale casi: 11.923.631 (+75.861, +0,64%)