Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 79.895 i nuovi casi a fronte di 529.882 tamponi eseguiti, tasso di positività al 15,1%. Sono 128 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-13) e in terapia intensiva (-4). Sono 48.190 i guariti di oggi.



Attualmente positivi: 1.088.217

Deceduti: 157.442 (+128)

Dimessi/Guariti: 12.400.175 (+48.190)

Ricoverati: 8.870 (-17)

di cui in TI: 473 (-4)

Tamponi: 194.373.101 (+529.882)



Totale casi: 13.645.834 (+79.895, +0,59%)