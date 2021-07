Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 888 i nuovi casi a fronte di 73.571 tamponi eseguiti. Sono 13 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri in terapia intensiva (-3) ma aumentano quelli ordinari (+12). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 57.616.037, di cui prime dosi 33.821.559 e seconde dosi 23.794.478.