Sono 22.865 i nuovi casi di Covid-19 in Italia (ieri sono stati 20.884). Sale così ad almeno 2.999.119 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 339 (ieri sono stati +347), per un totale di 98.974 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.453.706 complessivamente: 13.488 quelle uscite oggi dalla malattia (ieri +14.068). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 446.439, pari a +9.018 rispetto a ieri (+6.425 il giorno prima). L’aumento degli attuali positivi di oggi — con il segno più davanti — è dovuto al fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero inferiore rispetto ai nuovi casi. Ci sono stati più contagi in 24 ore rispetto a ieri: la curva sale. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 4,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,5 milioni.