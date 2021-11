Ancora in crescita la curva epidemica del Covid in Italia. I nuovi casi sono 10.638, attestandosi per il secondo giorno consecutivo sopra quota diecimila (ieri erano 10.172). Con 625.774 tamponi, circa 88mila in più di ieri, il tasso di positività scende dall'1,9% all'1,7%. I decessi sono 69 (ieri 72), per un totale di 133.034 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più di ieri con 55 ingressi del giorno (il totale sale a 503), mentre i ricoveri ordinari sono 28 in più (ieri +162), 4.088 in totale.