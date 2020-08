La Protezione Civile ha reso noto il bollettino con gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in Italia.



In Italia, 253.915 persone hanno contratto il virus, +479 rispetto a ieri. 35.396 i decessi, 4 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 203.786, 146 nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.733, +327 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 787, +23 rispetto a ieri, di cui 56 in terapia intensiva, +1, rispetto a ieri.